Periodista García Mérida dejó el país tras denuncia

El periodista Wilson García Mérida dejó el país y está en Brasil, tras conocerse una nueva denuncia del Gobierno en su contra por el delito de "sedición". Denunció sufrir persecución por parte del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



"Acabo de llegar a territorio del Brasil, en resguardo de mi integridad física y mi libertad. Dejo en Cochabamba a mi familia desprotegida, no les perdonaré si la vuelven a agredir", escribió en su cuenta en Facebook hace instantes.



Le envió un mensaje al titular de la Presidencia: "Te informo, Juan Ramón, que mi padre está hospitalizado en un estado casi terminal de salud. Espero me dejes volver al país lo más pronto posible; aunque lo mejor sería que renuncies a seguir causåndole tanto daño a nuestro proceso de cambio".



Hace dos jornadas le dijo a EL DEBER que "veré si le doy gusto al mentor de Gabriela Zapata. El exmilitar y exfuncionario de Bánzer no me perdona haber pedido su procesamiento bajo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ya en febrero".



El director del "Sol de Pando", apuntó en su momento a Quintana, señalando que "vuelvo a Cobija después de 4 años, La última vez, cuando vinimos para relanzar nuestra edición impresa, el 12 de octubre del 2012, el ministro envió a sicarios de Mauro Vasquez intentando hacernos secuestrar a la gerente del periódico Silvia Antelo y a mí, por lo cual tuvimos que refugiarnos en el Brasil y vender desde ahí nuestra edición".



