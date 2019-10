Vocal Ortiz se enteró de su suspención por redes

La vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Mirtha Dolly Ortiz, explicó este miércoles por la mañana que no fue notificada legalmente de su suspención por "faltas graves" durante el referendo del 21 de febrero y que se enteró mediante las redes sociales.



“Me enteré por las redes sociales, no he sido notificada legalmente... Lamentablemente la denuncia es de palabras y acciones de una infidencia que hay entre los colegas”, indicó en una entrevista en Unitel.



Ortiz, que fue suspendida con goce de haberes por acciones y omisiones contrarias a sus funciones, explicó que la presidenta de la Fejuve denunciante indicó acciones que solo miembros del TED conocen. "Yo considero que la denuncia es la prueba esencial de una infidencia, una autoridad no puede develar algunas cosas a una Fejuve", dijo.



Las pruebas presentadas en su contra son "informes oficiales de los notarios que hicieron llegar a Sala Plena".



El delegado nacional de Demócratas, Eric Landívar, reiteró este miércoles su pedido al Tribunal Supremo Electoral de la destitución de todos los vocales del TED en Santa Cruz.