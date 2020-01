Exigen que Insulza hable solo del mar o renuncie

"Le exijo a Insulza dedicación exclusiva a La Haya o que de lo contrario dé un paso al costado", aseveró Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile sobre el comportamiento del agente chileno ante La Haya, José Miguel Insulza.



El parlamentario también pidió que éste no prosiga con sus, a juicio del parlamentario, "intervenciones absolutamente indebidas" realizadas en el último tiempo. "En primer lugar, el agente de Chile en La Haya se transforma en defensor del ex ministro Longueira, posteriormente apoya al ex presidente de Brasil, Lula da Silva, interviniendo como representante del Estado de Chile en la política interna de Brasil", acusó.



Conoce más: Agente chileno considera difícil hablar con Bolivia



A criterio del político, el representante "se ha convertido en jefe de campaña de candidatos socialistas y últimamente critica el proceso constituyente establecido por el Gobierno. En consecuencia, todas estas intervenciones y otras futuras que pueda realizar el agente pueden llegar a causarle un daño a los intereses de nuestro país en La Haya", de acuerdo al reporte de "Emol".



"En consideración a que los únicos representantes del Estado de Chile ante esta corte son el agente y los coagentes", advirtiendo que la Corte recibe resúmenes semanales de prensa y cuando habla Insulza "es la voz oficial del Estado de Chile", agregó.



Lea también: Insulza dice que "Chile no pateará la mesa por Bolivia"



Finalmente señaló: "Le hago en consecuencia un nuevo llamado al Gobierno para que le exija a Insulza dedicación exclusiva a La Haya o que de lo contrario dé un paso al costado y, de ser el caso, se nombre a un jurista experto en derecho internacional, puesto que Insulza no lo es".