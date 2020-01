Hombre que golpeó a su nuera recibió sentencia de dos años

Un sujeto de 50 años, denunciado por haber flagelado y encerrado por la fuerza a su nuera porque esta, supuestamente, llegó tarde a su domicilio, fue sentenciado ayer a dos años de cárcel en un procedimiento abreviado llevado a cabo en la casa judicial norte.



El hecho se produjo a comienzos de la semana y la denuncia fue sentada por la víctima en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) del puesto policial Los Tusequis.

Enojó a la fiscal

La fiscal Karla Barrón tomó el caso y se topó con que la muchacha se negó a someterse a un examen forense y presentó un desistimiento en favor de su suegro, lo cual no ayudaba al proceso, por lo que en un momento dado pensó en dejar libre al hombre, no sin antes tomarle la declaración de rutina; sin embargo, el sujeto no mostró ni una pizca de arrepentimiento por lo que hizo.



La fiscal manifestó que la actitud del agresor la indignó y, además, le demostró que estando libre podía agredir nuevamente a la joven, por lo que decidió seguir la causa. En el juzgado, las partes acordaron el procedimiento abreviado y la pena de dos años. El hombre pasará unos días en Palmasola hasta que presente los respectivos documentos para beneficiarse con la suspensión condicional de la pena