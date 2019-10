La gobernación de Tarija tendrá un recorte del 32%

La Gobernación de Tarija atraviesa una crisis que afecta no solo a la institución, sino también a la economía del departamento, confirmó el secretario de Planificación e Inversión, Karim Leytón.



El funcionario dijo que por esta situación se tendrá un recorte de ingresos del 32% del presupuesto y esto afectará a la ejecución de nuevos proyectos en la presente gestión.



A esto se suma el déficit de Bs 1.519 millones generados en la gestión del exgobernador Lino Condori.



“En esta primera semana de gestión, estamos constatando la profundidad y gravedad de una crisis que afecta a la institución y la economía. Hay obras paralizadas, empresas desmovilizadas y desempleo”, declaró Leytón en contacto con EL DEBER.



Actualmente, la Gobernación tiene 592 obras incluidas en el Presupuesto Operativo Anual (POA), de los cuáles el 50% se podrán ejecutar y el restante no se iniciarán por falta de dinero.



La exasambleísta del MAS, Bertha Barrientos, dijo que en la gestión de Lino Condori no se hizo un mal manejo de los ingresos por el gas y más bien se ha transferido a las provincias, donde se podrán evidenciar obras de impacto ejecutadas por las Subgobernaciones y Alcaldías.



Barrientos salió al paso después de escuchar las críticas desde las nuevas autoridades que tomaron el control de la administración de la Gobernación tarijeña tras la elecciones de segunda vuelta el 3 de mayo pasado.