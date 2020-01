Verónica Castro, sorprendida con Cristian por no invitarla a su boda

La mamá de Cristian Castro, la actriz Verónica Castro, se pronunció en el programa Ventaneando (TV Azteca) sobre el repentino matrimonio del cantante con la violinista Carol Victoria Urbán.

La actriz de la telenovela Rosa Salvaje aseguró que ni ella ni su madre fueron invitadas a la ceremonia 'exprés' que se realizó en la península de Yucatán (México). También dijo que estaba sorprendida por lo presuroso que estaba Cristian por volver a contraer matrimonio, ya que Carol es su tercera esposa.

“Todo lo hicieron tan inesperadamente. No sé ni por qué lo hicieron así. Si no hay nada que esconder para qué lo haces así, para qué hacerlo a escondidas, para qué hacerlo mal”, fueron las declaraciones de la intérprete al mencionado programa.

A pesar de no haber podido compartir con su hijo este momento especial, Castro aseguró que no tiene rencor hacia su nueva nuera.

“Se ve que es una buena chica y que también trabaja en la música. Que les vaya bien. No puedo ni enojarme ni decir nada. No la conozco, no me la ha presentado”, aseguró Verónica.