Autor del atentado en Francia tiene vínculo con el Estado Islámico

El hombre que el viernes 26 de junio decapitó a una persona y atentó contra una planta de gas en Francia tenía un "móvil terrorista" y estaba vinculado al grupo yihadista Estado Islámico (EI), afirmó el martes el fiscal de París.



La investigación "deja entrever un móvil terrorista en el gesto de Yassin Salhi, aunque justificado por consideraciones personales", dijo el fiscal François Molins en una rueda de prensa. También señaló que Salhi, detenido inmediatamente después del atentado, había enviado fotos de la decapitación a un francés presente en Siria, pidiéndole que el EI las difundiera.



El atentado cometido por Salhi "corresponde exactamente a las consignas de Daech [el acrónimo en árabe del EI]", esto es, matar a "infieles", declaró Molins, que asimiló el intento de hacer estallar la planta de gas a "una operación mártir" practicada por los yihadistas.



Según él, Salhi comunicaba a menudo con un francés instalado en Siria, "Younes", y le envió a este un selfie con la cabeza de su jefe, al que había decapitado antes del atentado contra la planta de gas.



El sospechoso explicó sus actos aludiendo a "un conflicto con su jefe" y a una disputa conyugal. Según él, su móvil era puramente personal.



"En realidad una cosa no excluye la otra y la elección de matar a una persona por la que sentía inquina no excluye un móvil terrorista", consideró el fiscal.



Salhi había colgado la cabeza de su víctima en la verja de la planta de gas, rodeada de banderas con inscripciones musulmanas, que dijo haber comprado la víspera del atentado, dijo Molins.



El fiscal también dio cuenta de un "testimonio indirecto" según el cual Younes habría "pedido la autorización del EI para difundir el selfie".



El autor de los hechos aseguró, por su parte, a los investigadores que no recordaba nada de su macabra puesta en escena ni del envío de la foto. "Todo su comportamiento demuestra que, desde la víspera, había ideado su proyecto criminal terrorista", afirmó el fiscal.