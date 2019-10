'Gringo' usa pollera como 'desagravio' a las mujeres

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, se puso una pollera a manera de desagravio a las mujeres, que fueron ofendidas con el "castigo" que comunarios de Caquiaviri le dieron a un alcalde en La Paz, vistiéndolo de "chola".



"No es posible que la pollera sea la culpable de que hayan corruptos (...) Ya no estamos en tiempos de discriminación, la pollera no es sinónimo de corrupción", aseveró la autoridad en conferencia de prensa conjunta con mujeres.



En esta semana, comunarios de la provincia Pacajes, "castigaron" a su alcalde colocándole manta, pollera, aguayo y un sombrero borsalino, debido a que la mala administración de recursos para la ejecución de obras.



"A mi gusto es una práctica rechazable vestir de mujer a una persona, para pretender castigar a alguien", agregó la autoridad ante la atenta mirada de periodistas y de funcionarios de esa instancia del Legislativo.



Otras autoridades también criticaron el hecho, señalando que es un acto de discriminación, mientras que desde el viceministerio de Descolonizacón dijo que se trata de racismo que no se puede tolerar y que se hablará con los pobladores.