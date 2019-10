38.000 inhabilitados para el referendo de febrero

38.157 personas fueron inhabilitadas en el país por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otras 492 en el exterior, mismas que no podrán participar del referendo del próximo 21 de febrero sobre la reelección. Los afectados que consideran injusta la decisión, pueden intentar revertirla.



Según los datos, Santa Cruz tiene la mayor cantidad de ciudadanos observados, con 14.258; seguida de La Paz con 7.655; Cochabamba con 5.622; Potosí, 2.770; Tarija, 1.974; Chuquisaca, 1893; Beni, 1.847; Oruro, 1.192 y Pando con 454 personas.



De acuerdo con la norma, "una persona es inhabilitada por no haber emitido su voto de manera consecutiva, en dos procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato sea éste de alcance nacional, departamental, regional y municipal, o no hayan cumplido su obligación de ser jurados electorales en uno de dichos procesos".



Mientras que según el Reglamento de Actualización del Padrón, a estas dos, se suman cuatro causales: Múltiples inscripciones con diferentes datos de identidad. Registro o cambio de domicilio que se haya hecho de un departamento a otro o de un país a otro en el empadronamiento en el exterior. Registros que contienen errores efectuados por el notario electoral. Los registros que carecen de toda la información requerida, incompleta o con evidente error del notario.



Los pasos que deben seguir las personas inhabilitadas para realizar su representación deben dirigirse a las distintas oficinas departamentales y regionales del Órgano Electoral y llenar de manera gratuita un formulario de reclamo, adjuntando documentación de respaldo si es que la tiene.



