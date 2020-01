“Nunca pasamos la frontera”, claman los bolivianos presos

EL DEBER ingresó a la cárcel de Alto Hospicio junto con el cónsul de Arica, Elmer Catarina; la vicecónsul de Iquique, Claudia Dávila, y el abogado chileno Manuel Choque. Apenas se inició el encuentro con dos militares y siete funcionarios de la Aduana boliviana, en una pequeña oficina, aseguraron que jamás pasaron la frontera.

Su versión se basa en cuatro ejes: Primero, establecieron que en el lugar hay dos mojones, “nunca los pasamos, los chilenos entraron, nos agredieron, nos detuvieron y nos trajeron hasta aquí”.

Segundo, no atravesaron un sendero “que no pueden borrar porque tiene muchos años y marca la división entre ambos países”. Tercero, los comunarios del lugar, que conocen la zona a la perfección, les confirmaron que esa era la línea divisoria y finalmente, se respaldaron en el GPS.



El Gobierno boliviano realizó una inspección "in situ" y señaló que carabineros de Chile violaron la soberanía nacional para detener a los bolivianos cuando combatían al contrabando, reportó ABI.

En una verificación en el lugar de los hechos con periodistas, el comandante del Regimiento 22 de Infantería, Carlos Valverde, dijo que "los carabineros chilenos rebasaron por lo menos 50 metros de la línea fronteriza para detener a los compatriotas bolivianos". Por su parte, la comitiva de periodistas conversó con habitantes del lugar, quienes confirmaron el ingreso de los carabineros a territorio boliviano en una camioneta 4x4, impidiendo la retención de un camión chileno cargado con mercadería.

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, advirtió ayer, en conferencia de prensa, que quien ingrese de manera ilegal a su país "se va preso", como ocurrió con los dos militares y siete empleados. El Gobierno chileno sostiene que los detenidos se hallaban en territorio chileno, a 400 metros de la frontera, fuertemente armados e iban a robar nueve camiones con mercancías.



“Estamos aparentemente en un periodo de posverdad por parte de Bolivia. Estos individuos fueron detenidos en territorio incuestionablemente nacional, denunciados por pobladores de la localidad donde estaban tratando de ejercer actos de autoridad en territorio soberano", insistió el canciller.

Los bolivianos asistirán a una audiencia cautelar hoy a las 13:00 hora chilena (14:00 hora boliviana)