Nace el primer bebé con microcefalia causada por el zika en Colombia

El senador y médico colombiano Jorge Iván Ospina, del partido Alianza Verde, denunció este martes que se ha registrado el primer caso de un niño nacido con microcefalia causada por el virus del zika en Colombia.



"Me informan la desafortunada noticia del primer niño con microcefalia producto del zika en Colombia. El Ministerio (de Salud) debe confirmar y proceder", escribió el senador en su cuenta de Twitter, aunque no precisó el lugar donde nació el menor.



Asimismo, afirmó que el hecho de que un niño "nazca con malformaciones" producto de esa "enfermedad prevenible e informada oportunamente duele en el alma".



Hasta el cierre de 2015, se han notificado 11.712 casos de zika en Colombia, de los cuales 1.834 eran sospechosos y 297 correspondían a mujeres en estado de gestación, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS).



Recomiendan no embarazarse



El Ministerio de Salud de Colombia ha recomendado a las mujeres que eviten quedarse embarazadas antes de julio de 2016, "en consideración a la fase en la cual se encuentra la epidemia del virus del zika y el riesgo existente", señala un comunicado de esa entidad.



La circular establece una serie de medidas de prevención frente a la expansión de este virus. "A toda mujer encinta que no viva en una zona por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar procurar no viajar a estas zonas por el alto riesgo de contraer la infección, al menos hasta la misma fecha, es decir, mediados del presente año”.



Por su parte, el Instituto Nacional de Salud informó de que en Colombia se habían confirmado cerca de 11.000 casos de la enfermedad en el territorio nacional, de los cuales 459 eran mujeres embarazadas, según informa el periódico El País.



El virus



Se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, el mismo que porta el chikunguña y el dengue. El zika no es, por lo general, una enfermedad mortal, pero la incidencia en mujeres embarazadas durante los primeros tres meses de gestación se ha vinculado con casos de microcefalia.



La enfermedad puede causar fiebre, aunque no muy alta; ojos rojos sin secreción y sin picazón; erupción cutánea con puntos blancos o rojos y en menor frecuencia dolor muscular y articular.