Vicepresidente relaciona a Roger Pinto con LaMia

El vicepresidente Álvaro García Linera relacionó al ex senador opositor y refugiado político en Brasil, Roger Pinto, con la empresa LaMia, involucrada en un siniestro que cobró la vida de 71 personas en un viaje a Colombia."Este dato es muy importante o al menos es accionista, esto por (las) declaraciones de familiares, el que ha puesto el dinero es el señor Roger Pinto y el yerno (Miguel Quiroga) era representante de él y también piloto, ese es un tema muy importante a tomar en cuenta", señaló la segunda autoridad del país en entrevista con Cadena A, citada por ABI.Sobre ese caso, explicó que "hay un conjunto de acciones raras que involucran a funcionarios de la DGAC, de Aasana y todos deben ser investigados desde quién es el dueño, quién es el accionista, quién puso el dinero y quién autorizó su funcionamiento".García Linera detalló que el Gobierno instruyó la investigación de los mandos intermedios de los ministerios y de las empresas. Advirtió "decisiones unilaterales o bloqueo de transmisión de información, que ha tenido ya aire delincuencial".Daniela Pinto, una de las hijas del ex senador y esposa de Quiroga, señaló: "que la gente entienda que mi marido no es ningún monstruo", descargando su culpa sobre la tragedia del vuelo de esa aerolínea, que se estrelló cerca de Medellín.Desde Brasil, Róger Pinto, exsenador de la oposición y suegro del extinto piloto de LaMia, calificó de “irrisoria” la acusación por parte del vicepresidente Álvaro García Linera, de que él haya puesto el dinero para la creación de LaMia y que incluso haya ayudado a la exfuncionaria de Aasana, Celia Castedo, a salir de Bolivia rumbo a territorio brasileño.“No tengo respeto por un Gobierno relacionado al narcotráfico y a la corrupción. Que yo pueda asumir la defensa de Castedo es una acusación irrisoria. Ni su mamá le cree al vicepresidente”, dijo Pinto en contacto con el programa Todo A Pulmón, de Cadena A.“Sus declaraciones son tan simplistas que insultan la inteligencia del pueblo boliviano. Si hay algo que no tiene este Gobierno es nuestra seriedad. Cada cosa que yo he dicho está corroborada”, dijo al expresar el dolor que siente por la pérdida de su yerno.“Él (piloto Miguel Quiroga) jamás hubiese puesto en riesgo otras vidas. Hay que ver también por qué la operadora de la torre en Colombia lo dejó dando vueltas durante 11 minutos y no lo dejaba aterrizar, son muchas cosas que hay que investigar. No puedo evitar su responsabilidad como piloto, pero estoy seguro que hizo lo máximo para salvar vidas. No fue algo intencional”, enfatizó Pinto.