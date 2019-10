En Brasil piden prisión preventiva para Lula

La Fiscalía de San Pablo pidió la prisión preventiva del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, según un documento al que la AFP tuvo acceso este jueves.



"Se requiere el decreto de prisión preventiva del denunciado Luiz Inacio Lula da Silva", solicitaron los fiscales en el marco de un proceso por "ocultamiento de patrimonio" contra el exmandatario izquierdista (2003-2010).



Un juez de San Pablo deberá decidir si acepta la denuncia del Ministerio Público y ordena la detención de Lula, en un plazo que no fue precisado.



Los fiscales consideran que Lula "ha violado el orden público" llamando el pasado viernes a sus seguidores a salir a las calles para denunciar la "persecución judicial" de la que es objeto.



"Su detención es necesaria para el buen desarrollo de la investigación, ya que está demostrado que debido a su condición de expresidente puede ubicarse por encima de la ley", subraya el documento anexo a la solicitud del proceso penal en su contra.



"No se puede en ningún caso incitar a la población a rebelarse contra las investigaciones criminales del Ministerio Público, la policía, ni contra las decisiones del poder judicial", prosigue.



La fiscalía "da una prueba más de su parcialidad al pedir la prisión preventiva de Lula", reaccionó el Instituto Lula, que maneja los asuntos del exmandatario, que denunció además "un triste intento de usar su cargo para fines políticos".



"No estoy preocupado porque sería un contrasentido, una ignominia que cualquier juez conceda ese pedido", dijo de su lado Rui Falcao, presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) de Lula.

?