Trump inicia primera gira en su peor momento

La mayoría de los presidentes estadounidenses escoge para su primer desplazamiento al exterior un viaje de. Pero no Donald Trump, quien prefirió una maratónica gira de nueve días al otro lado del océano.El presidente, de 70 años, inicia el viernes un "enorme" periplo de nueve días y siete escalas, que pondrá a prueba la resistencia de un gobierno ya sometido a lasPara los transeúntes que toman un fotografía de la comitiva presidencial en las calles desiertas de una capital extranjera, el desplazamiento puede parecer agradable. Pero se trata de unaen un contexto de diferencias horarias y falta de sueño.El ritmo es impiadoso. Cada movimiento es una coreografía y los retos de la Casa Blanca nunca fueron tan cruciales."Lo que hace tan difíciles estos viajes es que casi cada segundo del presidente, cada paso que da, tiene que ser", explica Ned Price, quien fue portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Barack Obama.Donald Trump bajará delel sábado en Arabia Saudita tras un largo vuelo nocturno en el curso del cual podrá haber aprovechado para dormir, contrariamente a sus asesores. Como constató a sus expensas Obama, cualquier cosa, incluida la elección de la escalerilla al pie del avión, puede convertirse en una crisis diplomática.En septiembre, cuando los agentes del, a alguien que alquilara alfombras rojas y hablara inglés, se le aconsejó a Obama que saliera por las escaleras que están bajo el vientre del aparato.El escándalo fue inmediato. ", para bajar del avión", declaró indignado Trump. "Es una señal de falta de respeto".Pero hasta que termine su gira por, el Vaticano, Bruselas y Sicilia (Italia), Trump deberá mostrarse más comprensivo.Su viaje, de todos modos, ya comenzó. Un mes antes de cada desplazamiento presidencial un, las Fuerzas Armadas y del Consejo de Seguridad Nacional pasan revista a todos los detalles de cada jornada en el exterior.El objetivo es que cada problema logístico sea resuelto antes de que el Air Force One, lleno de asesores, escoltas, periodistas y por supuesto el presidente, aterrice. Así como otro avión para el personal y un avión militar que traslada desde podios hasta laUna jornada tipo, una ceremonia de bienvenida, varias sesiones cumbre sobre temas muy variados, una foto oficial, un concierto y una cena de trabajo.En cada etapa el presidente tiene que dejar su marca transmitiendo el mensaje apropiado, formulando las demandas adecuadas y asegurándose de que se cumpla la agenda.Los agentes del Servicio Secreto inspeccionan todas las habitaciones y mantienen a distancia a las personalidades indeseables, como el, quien sólo a última hora decidió no concurrir a una reunión que tendrá Trump con líderes árabes y musulmanes en Riad, convocada por los sauditas."El diferencial en. Para un hombre acostumbrado a mirar todo el día las cadenas de información por cable, un viaje al exterior será como una abstinencia" brutal, según Loren DeJonge Schulman, una exintegrante del Consejo de Seguridad Nacional bajo Obama., pero otra a que durante las cumbres los asesores que lo tienen informado están lejos", agregó.La envergadura de este viaje está sujeta al lema, aunque provoca palpitaciones en algunos miembros del gobierno.Además de la logística, el presidente no está a salvo de meter la pata cuando pronuncie un discurso sobre el Islam en