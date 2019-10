5 actitudes femeninas que estresan a los hombres

Las relaciones de parejas no son fáciles. Sin embargo existen formas de hacer que sean más llevaderas y, aunque lo ideal es que esto ocurra, muchas mujeres aman hacer enojar a sus parejas teniendo actitudes que, a la larga, estresan a los hombres.



De hecho, un estudio de la Purdue University, dice que cuando ellos sienten que los tratan de forma injusta, aumentan de peso más que las chicas -bajo las mismas condiciones- porque se refugian en la comida.



Pero, como la vida es mucho mejor si compartes tu amor de forma positiva, te mostramos a continuación las actitudes que el Huffington Post dice que más irritan a los hombres y que es recomendable modificar para tener una vida de pareja más armoniosa, estas también fueron recopiladas en el diario La Tercera. ¡Conócelas!



1. Explotar por tonterías



Cuando te enojas por cosas pequeñas, ellos se estresan debido a que no entienden el por qué de tu disgusto. Muchas veces, ellos no saben cómo reaccionar ante los cambios de humor repentinos que tienen las mujeres y esto ocurre porque ellos no suelen desahogarse con sus amigos, a diferencia de nosotras. De hecho, las conversaciones más íntimas se dan entre ellos y sus parejas.



Solución: Piensa bien antes de atacarlo por una tontería. Tal vez estás molesta por algo que no tiene que ver con él y te estás desquitando sin razón.



2. Hacer la “ley del hielo”



Esto es típico de las mujeres y sin duda la “mejor” arma. Cuando estamos muy enojadas y queremos hacer sentir mal a nuestras parejas, para herirlos sin insultos, preferimos callar y actuar de forma fría. Esto los mata por dentro, pues se sienten abandonados.



Solución: No seas tan drástica y en vez dejar de hablar, pídele un momento para pensar y luego y conversar con argumentos de peso y de forma más fría.



3. Recordar problemas de discusiones pasadas



Una de las típicas actitudes que más desagrada a los hombres es que mientras pelean con sus parejas, éstas saquen a flote discusiones del pasado donde ellos han tenido la culpa. El rencor que se guarda, sólo sirve para agrandar el problema y generar más estrés en el ambiente.



Solución: Cuando discutas, habla solamente del asunto del presente. No traigas a relucir asuntos anteriores, por lo mismo sé específica y evita usar las palabras “siempre” y “nunca”.



4. Dar ultimatums



Tratar de dominar la relación a través de amenazas o ultimatums es una estrategia poco inteligente, porque en vez de quedar como ganadora, sólo provocarás que tu relación se ponga tensa y que tu pareja sienta impotencia y enojo.



Solución: Explícale cómo te afectan sus acciones, en vez de darle órdenes de cómo ser y actuar.



5. Hacerte la desinteresada



Hacerte la interesante cuando todavía estás saliendo puede darte resultado, pero cuando ya hay una relación establecida no es bueno que abuses de este recurso, ya que es una de las actitudes que más desagrada y que irrita a los hombres.



Solución: No te distancies de tu pareja para hacerlo sentir mal. Si quieres llamar su atención, prefiere hacer cosas positivas que lo atraigan; con la indiferencia sólo conseguirás que se desencante.