Maestros piden la renuncia del director departamental

Una semana de movilizaciones es lo que se viene en el magisterio urbano, si es que no se da la renuncia "irrevocable" que han solicitado de manera pública al Director Departamental de Educación, Salomón Morales, que por su parte, manifestó que no ha contemplado esta posibilidad ya que él ingresó por un examen de competencia "y no lo colocó en el cargo la federación: así de sencillo".

Saúl Azcárraga, dirigente de la Federación de Maestros, denunció una falta de atención a las necesidades del sector y que en casos puntuales, se ha citado el hecho de que hay maestros que a pesar de tener ítem no pueden ingresar a sus recintos de trabajo por decisión de los padres de familia, como pasa en el colegio Buenas Nuevas.

"A ellos se los debería reubicar, no pueden negarle el derecho al trabajo. Se lo hemos dicho (a Salomón Morales) pero no se ha dado una solución", explicó Azcárraga a EL DEBER Radio.

Este martes los maestros urbanos han convocado a una asamblea en el colegio Nacional Florida. Entre las medidas a tomar, en caso de que no se de la renuncia de Morales, están una vigilia en las puertas del edificio de educación y también una huelga de hambre.