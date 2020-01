Jennifer López será La madrina de la cocaína

Jennifer López será la narcotraficante Griselda Blanco en una nueva película de HBO. Además de ser la protagonista, también fungirá como productora ejecutiva. Así lo reporta el portal The Hollywood Reporter.



Griselda Blanco murió en 2012, y fue conocida como La viuda negra y La madrina de la cocaína. Esta colombiana fue cabecilla del Cartel de Medellín y una de las pioneras del crimen organizado en Miami en las décadas del 70 y 80.



A Blanco se le conoce por haber participado en la violencia relacionada con la droga conocida como la Cocaine Cowboys Wars, la cual afectó a Miami por unos cinco años.



Dicho esto, JLo estará a cargo de llevar esta historia a la televisión. La película aun no tiene título, se encuentra en etapa de producción, y explorará el asenso y descenso de Griselda, quien se convirtió en la mujer más poderosa de todos los tiempos en un Cartel.



“Por muchos años, he estado fascinada por la complicada vida de esta mujer… La idea de trabajar en equipo con HBO es perfecta para, finalmente, darle vida a la historia de Griselda”, dijo López