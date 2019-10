Los jugos de cítricos ayudan a evitar la resaca

Un estudio realizado en Holanda y Canadá determinó que la manera más afectiva de prevenir la resaca, además de la recomendación de evitar las mezclas y consumir menos alcohol, es ir consumiendo algún jugo de fruto cítrico cada cierto tiempo durante la noche



Ese hábito ayuda a evitar que la resaca sea tan fuerte luego de una noche de fiesta. Al menos esa es la conclusión de una investigación realizada entre 826 estudiantes. Ese estudio desmitifca la creencia de que tomar agua es la mejor solución.



Durante el estudio los estudiantes buscaron la manera de combatir el malestar, en unos casos consumieron alimentos, algunos durmieron por horas y otros simplemente no dejaron de tomar líquidos. Al final se concluyó que el agua no es muy efectiva para la resaca, pues en muchos casos provoca náuseas y estas acaban deshidratando más a la persona.



Según los expertos, la deshidratación no es no es la principal causa de la resaca sino las toxinas del alcohol, ya que el hígado transforma el alcohol en una sustancia química llamada acetaldehído, que es la que provoca que te sientas tan mal luego de beber.