Un humorista francés va preso por apología del terrorismo

El polémico humorista francés Dieudonné, que era objeto de una investigación judicial por haber supuestamente hecho apología del terrorismo en relación con los ataques que sufrió Francia la semana pasada, fue arrestado este miércoles para ser interrogado.



Fuentes de la investigación confirmaron la noticia del arresto de Dieudonné, revelada por la cadena de televisión "iTélé".



Se trata de aclarar si una declaración que el humorista puso en su cuenta de Facebook el pasado domingo, tras participar en París en la manifestación de repulsa contra los atentados, se considera una muestra de solidaridad con Amedy Coulibaly, uno de los tres yihadistas que actuaron en Francia.



Dieudonné, condenado en varias ocasiones por sus declaraciones y bromas antisemitas, decía en Facebook: "En lo que a mí concierne, me siento Charlie Coulibaly".



Jugaba así con el lema "Yo soy Charlie" de apoyo al semanario satírico Charlie Hebdo, atacado el miércoles de la semana pasada por los hermanos Said y Chérif Kouachi, que combinaba con el apellido de Coulibaly, el asesino de una agente de policía el jueves en el sur de París, y de cuatro clientes de un supermercado judío, también de la capital, al día siguiente.



Coulibaly fue abatido el viernes por las fuerzas especiales galas en el asalto al supermercado.



El ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve, además de descalificar como "indigna" la pretendida broma de Dieudonné, había advertido de que las autoridades se reservaban la posibilidad de actuar contra él.



Dieudonné M"bala M"bala ha sido objeto en Francia de varias investigaciones judiciales por incitación al odio racial e injuria pública, especialmente contra los judíos.



Entre otras, fue investigado por supuesta apología del terrorismo a causa de un vídeo en el que comparaba la decapitación del periodista estadounidense James Foley, a manos del grupo radical Estado Islámico (EI), con las muertes violentas de Muamar Gadafi y Sadam Husein.



También es objeto de un procedimiento por fraude fiscal, en particular por no haber hecho la declaración del impuesto sobre la renta.