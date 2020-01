San José le baja el pulgar al DT Cossio

El entrenador Freddy Cossio no va más en San José por determinación de la dirigencia orureña que no le perdonó la derrota 0-1 ante The Strongest, el pasado domingo. Los santos se quedan sin técnico y los candidatos a tomar el mando son el ex seleccionador peruano Julio Cesar Uribe, junto a los argentinos Cristian Grabimski y Roberto Pompei, sostuvo el presidente orureño Wilson Martínez.

“Solicitamos el alejamiento del técnico Freddy Cossío y su cuerpo técnico por no haber cumplido con las exigencias y necesidades de nuestra institución”, mencionó Martínez a los medios de comunicación.

Cossío estaba condicionado a ganar todo desde el partido contra Petrolero para asegurar su continuidad. La dirigencia no tomó acciones por el empate ante Real Potosí (1-1) en la Villa Imperial, pero la derrota contra The Strongest fue el detonante para salida del orureño.

Martínez mencionó que en el menor tiempo posible se buscará contratar un técnico cuyo contrato será de un año y medio. Uribe es el principal candidato a tomar el mando de San José pero la exigencia económica del peruano es un inconveniente para cerrar el acuerdo.

El segundo candidato a tomar las riendas del equipo es Cristian Grabinski, que según Martínez, siguió de cerca el trabajo de los técnicos argentinos Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. La tercera opción es Roberto Pompei que estuvo en el banco de Oriente Petrolero en 2015.

El plantel seguirá entrenando al mando de un grupo de jugadores a la espera del nuevo técnico.

Cierra con cuatro

Los santos empezaron a cerrar contrataciones con jugadores nacionales. En la víspera se cerró contrato con un lateral derecho y otro lateral izquierdo, un volante ofensivo y un delantero. Martínez prefirió guardar los nombres porque los jugadores tienen aún vínculo con sus clubes.