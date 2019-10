Anuncian que rodarán la quinta película de 'Indiana Jones'

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirmó oficialmente que la compañía tiene previsto lanzar en el futuro una nueva película del arqueólogo Indiana Jones, aunque el proyecto aún no ha echado a andar, publicó el miércoles la revista "Vanity Fair".



Kennedy explicó que dentro de su empresa ya se está "hablando de ello" aunque no se ha "empezado a trabajar en el guión" de la que sería la quinta entrega de una saga protagonizada por Harrison Ford, de 72 años, que alcanzó el éxito en la década de 1980 y regresó con gran taquilla y malas críticas en 2008.



Lucasfilm, compañía fundada por George Lucas y propietaria de franquicias como "Star Wars" e "Indiana Jones", fue adquirida por Disney en 2012 por más de 4.000 millones de dólares y Kennedy fue la encargada de tomar el relevo de Lucas para dar nueva vida a sus famosas creaciones.



Hasta la fecha, Lucasfilm se ha centrado en relanzar la saga "Star Wars" cuyo nuevo largometraje, "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", llegará a los cines en diciembre y servirá como secuela de "Return of the Jedi" (1983).



La productora anunció ya el estreno del "Episode VIII" en 2017 y del primer "spin-off" (serie derivada) de la saga galáctica, "Rogue One", en 2016.



Kennedy indicó que la próxima aventura de Indiana Jones "se hará algún día en esta compañía". "Cuándo ocurrirá, no estoy segura", agregó la presidenta.



El primer filme en el que apareció el personaje de Indiana Jones vio la luz en 1981, "Raiders of the Lost Ark", dirigido por Steven Spielberg y producido por Frank Marshall, quien en 1987 se casaría con Kathleen Kennedy.



La segunda entrega, "Indiana Jones and the Temple of Doom", debutaría en 1984 ya con el nombre del famoso arqueólogo encarnado por Ford en el título, algo que se repetiría en 1989 con "Indiana Jones and the Last Crusade" y en "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008).



Spielberg ha dirigido todas las películas de Indiana Jones, mientras que Marshall se ha mantenido vinculado en funciones de producción.

Kennedy ha sido una colaboradora habitual de Spielberg y ha participado como productora asociada en "Temple of Doom" y ya como productora ejecutiva en "Last Crusade" y "Crystal Skull".