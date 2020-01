Los soyeros piden con urgencia un Fondo de Reactivación Económica

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) solicitó al Gobierno la implementación de un Fondo de Reactivación Económica para que los productores soyeros que son quienes garantizan el abastecimiento de alimentos para todos los bolivianos, puedan cubrir sus deudas con los proveedores de insumos y maquinarías, además de contar con financiamiento para la siembra de esta campaña de verano 2016-2017, donde se tiene previsto sembrar al menos 1 millón de hectáreas con soya.



Esta situación fue expresada por Reinaldo Diaz, presidente de Anapo, en razón a que se han sostenido diversas reuniones con el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico y su equipo técnico.

Explicó que se hizo conocer la urgente necesidad de encontrar una solución para que los productores afectados por la extrema sequía de esta campaña de invierno, puedan cumplir con sus compromisos crediticios con las casas comerciales, y puedan continuar produciendo los alimentos que necesita el país en su conjunto.



“Hemos brindado suficiente información a través de los gremios de APIA y Aprisa, que respaldan el endeudamiento que actualmente existe de los productores, con lo cual, ya deberíamos tener una propuesta de solución estructural a este problema, que está generando incertidumbre en los productores para continuar produciendo en la siguiente campaña de verano¨, manifestó Diaz.



Diaz señaló que el endeudamiento estimado con los proveedores de insumos y maquinarias asciende a $us 474 millones, de los cuales $us 325 millones, es con los proveedores de insumos. Indicó que APIA ha enviado información respaldada de la deuda por un valor total de $us 156 millones, que corresponden solamente al 65% de sus empresas afiliadas.