González, cerca de fichar por el Tigre

El venezolano Luis Daniel González está en la mira de The Strongest. El volante procedente del Monagas, de su país, negocia con la dirigencia atigrada su posible vinculación al equipo de la ciudad de La Paz. González es conocido del actual director técnico del Tigre, César Farías.

"Por mí no existe ningún inconveniente en poder ir, me siento halagado por la oportunidad que me brindan de demostrar mi fútbol en Bolivia", afirmó González a DIEZ.

González, de 26 años, se desenvuelve en la posición de mediocampista. El fichaje del jugador se podría cerrar en las siguientes horas. "Todavía estamos en negociaciones, yo espero que en un futuro pueda estar en The Strongest. El profesor Farías si bien no me entrenó me conoce muy bien y es quien está interesado en mí", agregó.

La dirigencia de The Strongest busca fortalecer el primer plantel para luchar por un nuevo campeonato en este segundo semestre del año. En el Apertura pasado terminó en el segundo puesto.