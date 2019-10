Ampliado rechaza diálogo con ministros en Potosí

El ampliado de organizaciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió rechazar la nueva oferta de diálogo realizada por el Gobierno y ratificó que la única posibilidad para suspender medidas de presión es conversar directamente con el presidente Evo Morales.



Tras un encuentro de más de una hora, las organizaciones de esa región del país resolvieron por "dignidad" mantener el paro que hoy cumple 15 días y radicalizar sus medidas de presión hasta que los atienda el primer mandatario.



"El mandato de la asamblea es que Jhonny Llalli dialogue con el presidente Evo Morales para conocer una respuesta la pliego presentado por los potosinos”, señaló a radio Fides el secretario general de COMCIPO, José María Elías.



Las primeras horas de día arribaron a La Paz un nuevo grupo de mineros para reforzar las medidas de presión. Con cachorros de dinamita y petardos descendieron en masiva marcha hasta el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde se reúnen con los marchistas.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguraba que la mayoría de los dirigentes de Comcipo acepta dialogar y responsabilizó a Llally por la elevada tensión generada entorno al conflicto. En Potosí se cumplen 15 días de paro.



"Las instituciones votaron para iniciar el diálogo con los ministros en asamblea realizada el domingo en la noche en el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés, pero no entendemos por qué hasta ahora el señor Jhonny Llally no comunica esta decisión", recriminó la autoridad.



La protesta surge por un pliego petitorio de 26 puntos que el Gobierno pactó con Comcipo en 2010, misma que según las autoridades se cumplió en más de un 90 por ciento, aunque la población denuncia que no se asumieron las promesas.



Mientras que en plaza Murillo un importante contingente policial refuerza el control ante una nueva marcha que se anuncia para las próximas horas. Incluso se vio un vehículo de la Policía Militar (PM) para dispersar a manifestantes.



Policía y militares refuerzan el control de la plaza Murillo: (Foto de Apolinar Paco),