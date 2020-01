Tuto desafía a tratar a los cocaleros como a mineros

El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, desafió al Gobierno de Evo Morales a aplicar al sector cocalero del Chapare, similares medidas de control aprobadas hoy para los cooperativistas mineros. Dice que existen muchas contradicciones en los últimos meses.



"Con los cooperativistas se les respetaba todo, ahora nuevamente se les corta. Es la cuarta vez que sucede esto, eso es por imponer un modelo sindical antes que un modelo de Estado. Hay contradicciones, en 10 años el Gobierno ha cambiado de posición sobre el uso de dinamita, cuatro, cinco y hasta sesis veces", señaló la exautoridad.



Agregó que "los quinceañeros enamorados van desojando margaritas, el Gobierno va desojando dinamitas. El primero de mayo avalaron el uso de dinamita, en cuatro meses, al primero de septiembre, cambian de parecer y ahora prohíben. No tienen idea de cómo manejar, ahora hay eventos y reacciones, sucesos y medidas al calor del momento, este es uno más"



"Va a generar mucha discusión, el régimen cooperativista era otro modelo, querer imponer el modelo sindical no les va a dar buenos resultados. Hay que ver si los mismos conceptos que aplican a los mineros cooperativistas aplican al Chapare, si allá van decir no se puede secuestrar, torturar, bloquear. Hay que ver si se animan a hacer los mismo con los cocaleros del Chapare, que ahora están bajo el mando de Evo Morales", concluyó.



Esta mañana, tras la crisis con el sector cooperativista y tras una reunión de Gabinete "extraordinaria", se aprobaron cinco decretos supremos, todos destinados a endurecer los controles a los mineros y prohibir por completo el uso de la dinamita.