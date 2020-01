Trabajadores de Correos, en paro por beneficios sociales

La realidad de Correos de Bolivia es dramática. Alrededor de 440 trabajadores a escala nacional (con excepción de La Paz) no cobran sus salarios desde abril. Además, otros beneficios como los aportes a las AFP, seguros de salud y otros bonos no han sido transferidos desde hace más de un año.



“Estamos concluyendo el tercer día de ‘brazos caídos’ en nuestras oficinas. Se han cumplido tres meses en los que no hemos visto la retribución económica a nuestro trabajo”, dijo Soledad Salvatierra, secretaria del Sindicato de Trabajadores de Correos de Santa Cruz.

Dijo que hasta el momento ningún ejecutivo de la institución y menos del Gobierno se presentaron para dar una solución al problema que afecta a operarios y usuarios.



Los ingresos de Correos de Bolivia salen del envío y recepción de correspondencia y encomiendas; pero según los trabajadores, las oficinas se ven afectadas por la falta de presupuesto, logística e incluso material de escritorio.

La delegada dijo que el personal se redujo a 58 funcionarios.



“Ni el Ministerio de Obras Públicas, ni el de Economía y menos el de Trabajo se han preocupado por ponerse en contacto con nosotros, ya acudimos también a la Defensoría del Pueblo y no hay respuesta”, lamentó Iris Roca, otra funcionaria afectada.

El DEBER, se comunicó con los ministerios de Obras Públicas y Economía, para conocer la postura oficial del Gobierno, pero hasta el cierre de esta edición ninguna entidad atendió la consulta periodística.