El 2017, un año electoral y en debacle

Después de una compleja, confusa y desarticulada gestión 2016, este año asoma como un año electoralizado de forma prematura. La gestión cedió lugar a la repostulación y a la reelección. Pocos días duró la promesa pública de poner en la agenda del 2018 la repostulación presidencial. Más pudo la angurria de poder y la necesidad de permanecer en el Gobierno, a pesar de la Constitución, la ley y la ética, además, apoyado en argumentos ilegales y nada éticos.

Comienza un año sin plan de acciones de políticas públicas. Los municipios lo llaman Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Desarrollo Municipal (PDM); las gobernaciones, Plan de Desarrollo Departamental (PDD). La llamada Agenda 2020 o 2025 no es un plan, solo una lista de deseos.

Sin plan y solo con la agenda de la repostulación y reelección, llegaremos a fin de año con otro listado de acciones desordenadas y no priorizadas. Al fin y al cabo, los informes de fin de año destacarán las obras con mayor perfil electoral, no con el horizonte del desarrollo nacional.

En lo político, el Gobierno intentará persuadir a la ciudadanía la necesidad de revisar el resultado del 21F, en la realización de otro referéndum correctivo y en la desesperación de ganar dicha consulta. Como dijo un diputado oficialista, este fin de semana el Gobierno ejecutará una campaña para ganar. ¿A qué costo? ¿Cómo revertirán la fortaleza de la percepción negativa nacional para la repostulación oficialista?

En el crecimiento económico intentarán no decaer del 4%, aunque los organismos internacionales anunciaron un 3 o un 3,5%. No retornarán los altos precios del petróleo, tampoco los volúmenes ni precios de nuestros principales clientes de Brasil y Argentina. Proseguirá el acelerado aumento de la importación de alimentos y el crecimiento de la deuda externa mientras se reducen las reservas internacionales a menos de $us 10.000 millones. En fin, nada promisorio para el ‘modelo’ sociocomunitario productivo, que dependía solo del auge de los precios internacionales de las materias primas.

En lo institucional, la autonomía indígena de Charagua, junto con alguna otra, será un lunar de la ilusión autonomista. Persistirá el centralismo nacional en su rechazo a los reclamos del pacto fiscal. Santa Cruz propuso 50-50, pero el Gobierno mantendrá su 85-15. Al parecer, otra reincidente elección popular maquillará la renovación de jueces y magistrados.

En lo social, se vislumbran problemas en la capacidad de gestión pública de las políticas sociales. Un sistema de salud marginalizado, con una cumbre incierta y debilidad en la conducción sectorial. Una educación con acciones desordenadas, sin plan, sin objetivos, sin presupuesto detallado sin duración definida y sin un sistema de seguimiento. No se priorizará el desempleo ni el mejoramiento del empleo precario.

En lo internacional, persistirá el aislamiento regional y mundial de nuestro país con la Unasur, el Celac y la Alba, debilitados y con países vecinos desconfiados y preocupados por el narcotráfico originado en Bolivia y de tránsito por el país.



No se perciben posibilidades de revertir la caída progresiva de la aprobación e intención de voto de los líderes oficialistas espoleada por el resultado del 21F, los efectos del rechazo a los Estatutos autonómicos y la reciente elección de alcaldes y gobernadores.

¿Cómo influirá el curso de la demanda marítima en la evolución de este año problemático para el oficialismo?