Alcaldía quiere hacer un parque en el ex Mau Mau

La oficial mayor de Planificación del Municipio, Sandra Velarde, explicó este jueves que la Alcaldía está realizando las gestiones para expropiar el terreno donde antaño funcionaba uno de los principales escenarios artísticos de Santa Cruz, conocido como el Mau Mau.



El predio abarca aproximadamente 8.000 metros cuadrados y está catalogado como un referente histórico para la cultura cruceña. Velarde no mencionó ningún monto para indemnizar o comprar los terrenos pero aseguró que se hará lo necesario para recuperarlo.



En los predios del ex Mau Mau “se construirá el parque central de Santa Cruz de la Sierra. Queremos que eso se consolide como un centro cultural, turístico y administrativo de la cultura y artesanía cruceña”, dijo la funcionaria.



“Hay una convocatoria del Banco Central de Bolivia en este momento, que es el propietario, continuó. Nosotros haremos las gestiones administrativas y legales que sean necesarias para la recuperación del terreno”, afirmó Velarde en conferencia de prensa.



La concejal Loreto Moreno agregó, por su parte, que esos terrenos serán destinados para una obra que beneficie a todos los vecinos.



Los terrenos están abandonados actualmente y dan mal aspecto a la imagen de la ciudad por el mal estado en el que se encuentra.