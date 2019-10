Wilson García se refugia en Brasil por un proceso

El periodista y director del diario digital Sol de Pando, Wilson García, decidió salir del país y refugiarse en Brasil, ante el riesgo de que se lo detenga por el proceso que le inició el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por supuesta "sedición".



García confirmó el hecho en su cuenta de Twitter cerca de las 11:45 de hoy. "Acabo de llegar a territorio del Brasil en resguardo de mi integridad física y mi libertad. Dejo en Cochabamba a mi familia desprotegida, no les perdonaré si la vuelven a agredir. Te informo, Juan Ramón, que mi padre está hospitalizado en un estado casi terminal de salud. Espero me dejes volver al país lo más pronto posible; aunque lo mejor sería que renuncies a seguir causándole tanto daño a nuestro proceso de cambio", señala el mensaje.



Un día antes, García había anunciado en EL DEBER que no descartaba la posibilidad de refugiarse en el exterior ante el riesgo de que lo detengan sin darle opción a un proceso ante un Tribunal de Imprenta y no ante la justicia ordinaria.



Wilson Asturrizaga, responsable del Sol de Pando en Cobija, ratificó que García se despidió de él esta mañana y se marchó rumbo al vecino país. Adelantó que si en Bolivia se libra orden de aprehensión en su contra, pedirá asilo a las autoridades brasileñas a través de la Iglesia católica. Pero si existen las garantías necesarias para retornar, lo hará.



Asturrizaga explicó que ayer, a las 17:00, García, un abogado y su persona acudieron a la Fiscalía de Cobija a propósito de la citación que le entregaron a su familia en Cochabamba.



Allí presentó una carta en la dejaba como constancia de que se hizo presente, que su intención no es huir y adjuntó el pasaje que tenía comprado para trasladarse a Cochabamba donde supuestamente debía realizarse su declaración por el proceso que le inició Quintana.



Sin embargo, dice Asturrizaga, el fiscal de Cobija se negó a sellarle la carta, después de hacer algunas llamadas, y hasta le explicaron que el proceso se ventilaría en La Paz, por lo que García tomó la decisión de refugiarse en Brasil.

