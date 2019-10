Incesto, posible móvil de un rapto en Trinidad

Alejandro Ilich Cruz, fiscal de distrito de Beni, informó que se dispuso la detención preventiva en la cárcel de Mocoví del abogado Óscar Guachalla, investigado por ser el presunto raptor de su hija Claudia Guachalla.



El sindicado se encuentra detenido por el delito de rapto porque aún no se da con el paradero de su hija. Esta circunstancia hace pensar de que la mujer haya sido victimada; sin embargo, este escenario es manejado como una hipótesis mientras no hallen el cuerpo.



De acuerdo con la autoridad, se presume que los móviles del rapto, registrado en enero de 2015, pueden estar relacionados con una herencia familiar y una relación amorosa incestuosa de por medio entre ellos.



“En sus declaraciones el sindicado se ha contradicho, eso y otras declaraciones más nos indican que hay probabilidades de que pueda ser el autor del delito. Los móviles pueden ser económicos y otra hipótesis que se maneja es de un hecho pasional, ya que supuestamente habría una relación incestuosa entre estas dos personas”, indicó Cruz.



Añadió que la investigación no ha concluido y más bien la etapa preparatoria del delito recién está empezando.