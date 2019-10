Habrá un solo delegado por el Sí y el No en cada mesa

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó en sala plena que las organizaciones registradas por cada opción (Sí y No) deberán articularse en frentes de opción para acreditar un delegado por mesa para el referendo del 21 de febrero.



El instructivo señala que hasta el día viernes 12 de febrero los Tribunales Electorales Departamentales (TED) convocarán a las organizaciones políticas, sociales y de pueblos indígenas acreditadas a una reunión de coordinación por cada frente de opción para hacerles conocer la lista de recintos y mesas electorales habilitados para el referendo constitucional.



El Órgano Electoral Plurinacional aclara que no se recibirán listas de delegados que no se hayan articulado en frentes de opción.



La resolución establece que todas las organizaciones registradas para acceder a propaganda electoral gratuita en el referendo tienen derecho y están habilitadas para acreditar delegados de mesa, quienes accederán a una copia del acta electoral.