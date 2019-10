Evo dice que es falso que no se invitó a Bachelet

El presidente Evo Morales calificó de "falso" que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no fuera invitada al acto de posesión de su tercer mandato, el próximo 22 de enero en la ciudad de La Paz. Señaló que con un mes de anticipación se realizaron las gestiones.



El canciller del vecino país, Heraldo Muñoz, había manifestado que no había visto la invitación oficial para el acto, informando que la mandataria tiene previsto en las mismas fechas un viaje al Vaticano para tener un encuentro con el papa Francisco.



Morales ratificó que antes de su gestión Bolivia nunca viajaba a Chile. "Bolivia, los bolivianos y el Gobierno históricamente no han hecho ningún daño a Chile. Primero nosotros visitamos, vengo de esa cultura, antes que yo llegue a la Presidencia nunca hubo esas visitas, aunque nos hicieron daño, igual hemos visitado. Si no quiere visitarnos, respetamos su derecho", aseveró el presidente en conferencia de prensa.



Agregó que "la invitación llegó hace dos días y oportunamente casi un mes atrás vía cónsul de Chile en Bolivia y nuestro cónsul allá. Falso que no había invitación", argumentó Morales.