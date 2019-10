Cinderella y Run All Night hechizarán taquilla en Estados Unidos

"Cinderella", un clásico de Disney ahora convertido en película de acción real de la mano de Kenneth Branagh, y "Run All Night", la tercera colaboración entre Jaume Collet-Serra y el actor Liam Neeson, son las principales novedades del fin de semana en cartelera en Estados Unidos.



Se prevé que "Cinderella" ascienda al número uno de la taquilla con una recaudación estimada de unos 60 millones de dólares, mientras que "Run All Night" podría rondar los 20 millones.



En "Cinderella", una joven cuyo padre ha fallecido de forma inesperada, se encuentra a merced de su cruel madrastra y sus hijas, pero su coraje le lleva a cambiar su suerte cuando conoce a un apuesto príncipe en los bosques.



El elenco de la cinta cuenta con Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden y Helena Bonham Carter.



"Run All Night" cuenta la historia del criminal Jimmy Conlon (Neeson) y su jefe, el mafioso Shawn Maguire (Ed Harris), unidos por una amistad fraternal de décadas que se verá afectada por una desgraciada situación, con sus respectivos hijos de por medio, que les convertirá en enemigos encarnizados.

