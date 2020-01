Cocaleros amenazan con cercar la plaza Murillo

Centenares de cocaleros de Los Yungas han llegado hasta la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, en donde realizan una vigilia, de momento pacífica, en rechazo a la Ley del Régimen de la Coca y de Sustancias Controladas en Bolivia que permite el cultivo de 12.000 hectáreas como máximo para el uso de la planta con fines medicinales, industriales y culturales.

EL DEBER constató que los cinco accesos a este lugar han sido ocupados por los manifestantes ante la atenta mirada de la Policía que ha llegado para vigilar que no ocurran desmanes. "Vamos a radicalizar nuestras medidas de presión desde mañana si no nos escuchan y no dejaremos ingresar a nadie a la plaza", dijo Gerardo Ríos, secretario de Comercialización Adepcoca.

Según Ríos, esta ley los frena y atenta contra todos los productores de la hoja de coca. "No vamos a permitir que se apruebe esta ley por una imposición del Gobierno que favorece a la zona excedentaria que es el trópico de Cochabamba", indicó.