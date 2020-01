Avícolas cruceños dudan de medidas para el maíz

El Decreto 2856 que dispone incentivos para la producción de maíz, promulgado por el presidente Evo Morales, con motivo del Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, en Challapata (Oruro), genera incertidumbre en el sector avícola de Santa Cruz porque no ponen en claro si autorizará la importación del grano amarillo tal como lo propuso este sector.



"Mientras no tengamos el decreto para evaluar los alcances del mismo no podemos pronunciarnos al respecto, pero bajo la coyuntura actual de disminución de la producción por efectos de la sequía, con estimaciones sectoriales, se necesita asegurar 360.000 toneladas de grano amarillo hasta febrero de 2017 para evitar desequilibrios en los sistema de producción de huevo y de carne de pollo", manifestó el presidente de la Asociación de Departamental de Avicultores (ADA) Santa Cruz, Ricardo Alandia.



Indicó que la inseguridad de granos en el mercado está condicionando la producción porque muchos granjeros están reduciendo la capacidad de carga animal en su infraestructura productiva.



"Abrir mercados externos para la exportación de excedentes es una buena medida de aliento al sector, pero primero se debe asegurar el alimento para los pollos porque cuando se abre un mercado internacional hay que garantizar despachos permanentes", refirió Alandia.



El Decreto 2856 dispone incentivos para la producción de maíz. El Gobierno, a través de la estatal Emapa, comprará el quintal de este grano a Bs 80 hasta el 31 de diciembre y Bs 75 hasta el 31 de enero de 2017. En la actualidad el quintal se cotiza entre Bs 90 y 92.