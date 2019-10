Alcalde pide a Morales que deje de ver fantasmas

"El Presidente tiene que dejar de ver fantasmas donde no hay o tiene que informarle mejor, porque no hay ningún financiamiento oscuro", solicitó el alcalde Luis Revilla, frente a la acusación de Evo Morales sobre el financiamiento a la protesta de las personas con discapacidad.



La autoridad destacó este martes la solidaridad de los paceños con las personas con discapacidad que protestan contra el Gobierno nacional por el pago de un bono mensual y rechazó que la comuna apoye económicamente a la movilización del sector.



“No hemos entregado ni un sólo centavo de nadie a nadie, en el caso de las personas con discapacidad sí hemos entregado vituallas, carpas, hemos desplegado personal médico como corresponde y como lo seguiremos haciendo en otras oportunidades que cualquier sector de nuestra comunidad que también lo requiera y también esté en La Paz planteando sus demandas”, expresó la autoridad edil.



El Alcalde aseguró que no tiene intención alguna de dañar la imagen del Gobierno ni de Morales, “Sabe el presidente mejor que nadie, lo solidario que es el pueblo paceño, él ha marchado varias veces a La Paz y siempre ha recibido el cariño de la gente".