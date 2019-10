León ataca a un hombre en Kenia y genera pánico

Un león suelto que vagaba por una calle de Nairobi (Kenia) en plena hora punta matinal hirió este viernes a un hombre y generó pánico entre los transeúntes. Se trata del tercer caso similar en un mes, indicó el servicio keniano de flora y fauna.



"La gente tocaba la bocina y se hacía selfies, con lo que excitaron al león", explicó Paul Udoto, portavoz del servicio de flora y fauna de Kenia (KWS).



El hombre de 63 años fue llevado a un hospital y se encuentra estable. Se trata de un león del Parque Nacional de Nairobi, una reserva de 117 kilómetros cuadrados rodeada por una ciudad que no para de crecer y que ya tiene tres millones de habitantes.



El parque no está completamente vallado para permitir que los animales puedan migrar en busca de pasto.



"El león está de vuelta sano y salvo y nuestros equipos siguen en el terreno por si hay otros que no hayan sido localizados", indicó Udoto.



En un vídeo publicado en las redes sociales, se ve a un león de melena oscura trotando por Mombasa Road, una vía de cuatro carriles, una de las más importantes de la ciudad. Mira el video.,