El Gobierno convoca al diálogo a los mineros

El Gobierno salió al paso de la amenaza de bloqueos por parte de los mineros y aclaró que no se crearán sindicatos en las cooperativas del sector. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, convocó a los dirigentes a una reunión este martes a las 10:00, toda vez que las medidas de presión están previstas para mañana.



El presidente del Senado José Alberto Gonzales negó que la reciente modificación a la Ley General de Cooperativas, autorice o reconozca la conformación de sindicato de trabajadores al interior de las cooperativas mineras, tal como argumentaron los dirigentes para justificar el bloqueo de caminos anunciado para mañana.



“El tema de la garantía para que se puedan sindicalizar los trabajadores se restringe única y exclusivamente en los sectores de servicios y servicios públicos. La sindicalización ya venía sucediendo, hay sindicatos que tienen 20, 30 y 40 años de existencia y obviamente no se los puede desconocer. Insisto esto no afecta absolutamente en nada a las cooperativas mineras. En las cooperativas mineras no puede haber sindicato”, manifestó al canal estatal, según Erbol.



Indicó que la Asamblea escuchó el pedido de no modificar el artículo 37 de la misma ley y lo único que se autorizó fue la ampliación por dos años más, es decir, que las cooperativas deberán adecuar sus estatutos hasta mayo del 2018.



Gonzales recordó que durante el trámite legislativo, el Senado sostuvo reuniones con los dirigentes Carlos Mamani y Albino García, con quienes se arribó a un acuerdo para excluir también a las cooperativas de servicios y servicios públicos.



En la reunión prevista para hoy con el ministro Quintana se explicará los alcances de las reformas a la Ley General de Cooperativas. Aún se desconoce si los dirigentes del sector acudirán a la cita.



La protesta de los mineros



La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) ratificó anoche que este miércoles se realizará un bloqueo nacional de caminos, para rechazar la sindicalización de ese sector y las modificaciones a la Ley General de Cooperativas.



Según el dirigente Carlos Mamani el bloqueo de caminos será coordinado por las federaciones departamentales y dijo que se prevé que la medida será contundente.



“El miércoles desde las cero horas estaremos empezando el bloqueo de caminos a escala nacional", aseguró y adelantó que interrumpirán el tráfico de vehículos en al menos 4 carreteras: Santa Cruz-Cochabamba, Oruro-Cochabamba, Oruro-Potosí y Cochabamba-La Paz. Según adelantaron, los bloqueos serán indefinidos.