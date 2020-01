Gobierno ve discriminación contra Gualberto Cusi

Las palabras del diputado Édgar Montaño (MAS) al referirse al exmagistrado Gualberto Cusi como un peligro para la salud de la población paceña, pueden ser consideradas como un acto de discriminación y ser investigadas, según la mirada coincidente de un vocal del Tribunal Supremo de Justicia y del director general de Lucha Contra el Racismo, dependiente del Viceministerio de Descolonización.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Rómulo Calle, sostiene que la discriminación se la debe procesar, aunque venga de autoridades.

Por su parte, el director de Lucha Contra el Racismo, Leoncio Gutiérrez, admite que el hecho debe ser investigado.



El exmagistrado Gualberto Cusi fue condenado por un tribunal de la Cámara de Senadores, que consideró que incumplió sus funciones cuando era vocal del Tribunal Constitucional. En una de las últimas audiencias, el diputado Víctor Borda (MAS) aludió a la lectura en coca que hacía Cusi cuando estaba en el Poder Judicial y este le escupió la cara.

Tras este episodio, el diputado Montaño pidió seguridad y calificó de peligro a Cusi, quien es portador del VIH.



Al respecto, Leoncio Gutiérrez, del Viceministerio de Descolonización, expresó que hace falta una denuncia para iniciar la investigación.

“No hubo denuncia formal de nadie, pero si hubiera formalización, habría que valorar el contexto de los hechos y los altercados. El mensaje de Montaño está en el contexto de ser comprendido como una apreciación de discriminación, pero no conocimos denuncia, corresponde hacer la indagación”, admitió.

No obstante, el funcionario público evaluó que el hecho no debe ser considerado un delito de orden público.



“La ley establece que cuando son delitos de orden público se actúa de oficio, pero en esta situación, personalmente no veo ese contexto”.



Entretanto, el abogado de Cusi, Williams Bascopé, adelantó que mañana se reunirá con su defendido para definir acciones legales contra el diputado Édgar Montaño. Indicó que hasta ahora hubo posiciones personales y que existe el convencimiento de que se debe iniciar el proceso penal por discriminación.

Este medio intentó comunicarse con el diputado Montaño, pero su celular estaba apagado.



Ministerio de Comunicación

El director de Lucha Contra el Racismo también fue consultado sobre los afiches divulgados en las redes sociales por personal del Ministerio de Comunicación, en los que se muestra a personajes identificados con Santa Cruz como protagonistas de la discriminación.



Afirmó que tiene conocimiento “de que la ministra Gísela López aclaró que no se analizó la dimensión del mensaje que se difundía”. Asimismo, señaló que “la ley establece que cuando hay disculpa o reconocimiento de la falta, el caso se deja sin efecto. Además, no hubo denuncia formal”. De ese modo dio por cerrado ese problema.

“Se debe analizar si esa conducta es de una persona o de una autoridad, y si está tipificado como discriminatoria. Entonces, debe ser procesada con todo el rigor de la ley. No dice que la autoridad queda exenta de la sanción. La misma ley tipifica cómo debe ser sancionado. Queda sujetarse a la ley y ver si la persona incurrió o no en discriminación”, fue la opinión del magistrado del Tribunal Supremo, Rómulo Calle.



Complementó: “Es el afectado quien en defensa de sus derechos, está facultado a ejercitar esa acción en defensa de su dignidad y de su personalidad. Es nomás agarrar la ley y subsumirse a una de las causales”.