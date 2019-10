Empresas se alían para vender casas a precios populares

8/05/2015



El sueño de tener una casa propia o departamento a precios bajos puede hacerse realidad para las personas de medios y bajos ingresos durante la primera feria inmobiliaria denominada Tu casa en Bolivia que se efectuará del 29 de mayo al 1 de junio en los predios de la Fexpocruz. Las ofertas van desde los $us 28.000 hasta los 130.000, según representantes de las empresas participantes.



Para muestra basta citar la oferta de una casa de $us 28.000. Imagínese vivir en un condominio cerrado y financiado a 20 años con accesos pavimentados. Las cuotas mensuales dependerán de las condiciones de los solicitantes. Eso sí, los inmuebles están ubicados en la ciudad satélite norte cerca del parque latinoamericano y de la avenida G-77.



La iniciativa fue lanzada por el gerente comercial de la empresa desarrolladora inmobiliaria Mi casa mi vida, Pablo Undurraga que dio a conocer su proyecto de 88 unidades y que todos ellos pueden tener acceso a gimnasio, piscina, parque, etc.



La intensa y variada oferta inmobiliaria será mostrada por las empresas constructoras Kreidler, SkyProperties, Mediterráneo, Titanium, Gutiérrez, Campos del Este, Dignus SRL, Plusvalía Inmuebles y urbanización Barrio Fátima.



Al respecto, el presidente de la constructora Kreidler, Wálter Kreidler, considera que el sector vive un ‘buen momento’ y por ello se presentan diferentes alternativas para la gente. Esta constructora presentó sus proyectos de condominio ecológico Laguna Azul, en la que ofertan casas desde $us 76.000 hasta $us 130.000.



La empresa cuenta con seis modelos de residencias construidas con materiales de primera calidad.



Cada una presenta un estilo diferente. Las viviendas están ubicadas en el km 17 de la doble vía a La Guardia.



Alta demanda de casas



José Orlando Moro, gerente de Negocios de la firma SVI Marquetin, dijo que las casas y lotes están ubicados en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y van desde los $us 28.000 hasta los $us 125.000 debido a las políticas de vivienda social fijadas por el Gobierno.



En criterio de Moro, los términos de los créditos inmobiliarios en la actualidad son los mejores de la historia.



Cabe recordar que un decreto supremo establece el financiamiento de hasta el 100% para las viviendas de interés social ($us 125.000) con tasas de 5,5% y 6,5%.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el déficit habitacional en Santa Cruz es del 49%. La demanda mínima habitacional por año en la capital cruceña es de 20.000 casas.



El Observatorio Urbano (OBU) indica que la intencionalidad de compra de casas en los próximos cinco años será del 72%