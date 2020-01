Lollapalooza estará a la vuelta de la esquina

Aunque entre los tantos récords que Metallica obtuvo en 36 años de historia figure el Guinness a la única agrupación en haber tocado en los siete continentes en el lapso de un año, Bolivia todavía no tuvo la dicha de sentir en carne propia la furia de sus shows. Sin embargo, no todo está perdido, Brasil, Argentina y Chile sí recibirán a la banda más grande del metal y con ella a decenas de grupos en un gran evento que tiene sus propios títulos: Lollapalooza.



Uno de los festivales más populares, variados, inclusivos y ‘verdes’ del mundo empezará su tour sudamericano el 25 de marzo y dará dos días de muy buena música a cada anfitrión.

Agarrate San Pablo

Será el 25 y 26 de marzo en el autódromo de Interlagos, donde actuarán 46 bandas de distintos géneros, en los cinco escenarios habilitados. La música arrancará al mediodía.

La primera jornada del ‘Lolla’ 2017 abrirá con Metallica, y aunque con ellos sería suficiente, también actuará la banda de indie pop inglesa The XX y, como locales destacados, el rapero Criolo, los roqueros de Suricato y BaianaSystem, con su música urbana.



El segundo día tendrá al nuevo ícono pop The Weeknd y al quinteto neoyorquino de The Strokes. Y como parte de la cartelera brasileña estarán Daniel Groove (música alternativa) y Céu (samba, jazz, soul, R&B).

Buenos Aires, el siguiente

Su turno llegará el 31 de marzo y 1 de abril. Tendrá 53 bandas, divididas en cinco escenarios, en el Hipódromo de San Isidro.



El primer día será el más importante para los argentinos: después de tres años volverán a ver en vivo a los intérpretes de Nothing else matters. También actuarán The XX, el DJ brasileño Alok y León Gieco, como local.



Día 2, turno de The XX, del nuevo novio de Selena Gomez, del DJ neerlandés Martin Garrix y de los británicos de Durán Durán en la cartelera internacional; y Lisandro Aristimuño, entre los locales.

Última parada, Santiago

La capital chilena vivirá el Lollapalooza el 1 y 2 de abril, en el parque O’Higgings y 62 bandas invitadas.



El primer día contará con los shows de Weichafe, Lucbyell, Bomba Stereo, The 1975, entre otros. El cierre de la jornada estará a cargo de The XX y Metallica como los números más esperados por el público.



Para el domingo se destacan las presentaciones de Alex Anwandter, Gondwana, Two Door Cinema Club, Duran Duran y Martin Garrix; en la antesala del esperado regreso de The Strokes y el debut de The Weeknd en Chile