ICU: el tema caliente será quién reemplaza a Ortubé

Miembros del Ilustre Consejo Universitario (ICU) coincidieron en señalar que el tema más caliente de la sesión de mañana será la elección del nuevo rector interino de la Universidad Gabriel René Moreno, toda vez que la gestión el actual rector, Juan Ortubé, fenece el próximo lunes 25 de julio.



El nuevo rector interino deberá convocar a las próximas elecciones de rector y vicerrector que, de acuerdo a la resolución de la Corte Electoral Permanente, se realizarán en un plazo de 90 días.



Así expresaron los miembros del ICU, Clever Saravia en representación de los docentes de la facultad integral del norte de la provincia Ichilo y la estudiante Yenny Torrico, representante de la facultad de Ciencias Económicas.



Ambos coincidieron en que la anulación de las elecciones a rector y vicerrector es una decisión inapelable que tomó la Corte Electoral y que el ICU solo debe aprobar la reprogramación del calendario de los próximos comicios.



También advirtieron que el tema más complicado sería la designación del nuevo rector interino, porque como su gestión fenece este 25, la universidad no puede quedarse sin una máxima autoridad.



Saravia dijo que de acuerdo al estatuto la Corte Electoral -a pesar de las críticas que se le ha hecho- debe posesionar lo antes posible a los nuevos decanos recién electos para darles "legitimidad" y que debe designar como nuevo rector interino al más antiguo y a quien tenga el mayor puntaje como mérito, tal como sucedió con Ortubé.



Sin embargo, Torrico no está de acuerdo con esa posición y plantea que se elija como nuevo rector interino a un docente de la Uagrm, para dejar que los decanos asuman sus funciones sin perjudicar su trabajo de ninguno de ellos y para que el perfil del nuevo rector sea más académico. La Corte Electoral sería la instancia que le entregue el acta al docente designado.



A pesar de sus posiciones contrarias, Saravia y Torrico dijeron estar a favor de que se respeten los resultados de las elecciones de decanos y directores de carrera, toda vez que la gestión de los actuales decanos también fenece este 25 de julio y si no son posesionados lo antes posible, las facultades quedarán perjudicadas.



Saravia aclaró que, de acuerdo al estatuto, el ICU no puede suspender ni remover a los miembros de la Corte Electoral y que solo lo puede hacer el tribunal de Justicia de la Uagrm, a denuncia de alguien.



Otro temas pendientes



Consultados sobre la posibilidad de que el ICU analice otros temas más estructurales de la Uagrm como el voto igualitario o el cogobierno cuestionado, Saravia considera poco probable, porque cualquier cambio de este tipo tendría que ser aprobado por los dos tercios del ICU. El único punto que cree que podría considerarse es el pedido de que no haya reelección del rector.



Por su parte, Torrico aseguró que estos temas no pueden analizarse en una sesión extraordinaria como la de este miércoles y que incluso se debería convocar a un Congreso Universitario para tratar estos planteamientos.



Pidieron seguridad policial



Los miembros del ICU informaron que se ha pedido seguridad policial para la reunión de mañana, donde los 72 miembros de esta instancia universitaria deberán estar presentes a las 9:30 en las oficinas del Centro de Mejoramiento Genético del Jica, ubicado en la zona norte.



Torrico incluso dijo que varios delegados del ICU han recibido amenazas durante las jornadas de violencia en la universidad y que ni siquiera se pueden asomar a los predios donde hay vigilia por parte de los estudiantes.