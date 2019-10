Bolivia cierra etapa de las nacionalizaciones fuertes

El Procurador General del Estado, Héctor Arce, afirmó que Bolivia cierra la era de las nacionalizaciones importantes, calificando como exitosos todos los procesos que asumió el actual Gobierno y resaltando que las disposiciones no ahuyentaron las inversiones.



"La era de las nacionalizaciones importantes en el país ha culminado, ha culminado con éxito. Esta forma de nacionalizar responsablemente no ha ahuyentado la inversión tanto nacional como extranjera, la inversión está presente", sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.

Explicó que todo Estado tiene el derecho a nacionalizar y sostuvo que "a futuro no hay consideración sobre ninguna otra nacionalización", por lo que existe un "clima de absoluta tranquilidad para extranjeros con acciones en algunas empresas.



"Son tres leyes fundamentales que se han aprobado en esta lógica, la ley de empresas públicas, la ley de promoción a inversiones y la última, que hemos construido en la Procuraduria y que es modelo en el contexto regional, que es la ley de conciliación y arbitraje". dijo Arce.



Anteriormente, el Procurador informó que Bolivia ahorró más de 2.000 millones de dólares sin acudir a arbitrajes en los procesos de nacionalizaciones en lo que va de la administración del presidente Evo Morales.



La primera nacionalización realizada por el Gobierno tuvo lugar en 2006 e involucró a los hidrocarburos, luego le siguieron Huanuni, Entel, Vinto, cuatro filiales de Repsol YPF y entre las últimas están la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) y dos distribuidoras de energía eléctrica de Iberdrola.