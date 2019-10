Grecia entra en default con el Fondo Monetario

Grecia entró en default de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) este martes tras no realizar un pago por 1.500 millones de euros (1.700 millones de dólares), informó el ente financiero con sede en Washington.



"Hemos informado a la Junta de Gobernadores que Grecia ahora está en atrasos y solo puede recibir financiamiento del FMI una vez sean aclarados", añadió el portavoz del FMI, Gerry Rice,

?

De esta manera Grecia se convierte en el primer país desarrollado en acumular retrasos en los pagos al Fondo, que por su parte encaja el mayor default de su historia.



Grecia había prevenido el martes que no pagaría al FMI, que participó junto con la Unión Europea en los dos planes de salvamento, surtidos con una receta de austeridad drástica.



Pero Atenas hizo una solicitud de última hora para extender el pago, previsto para las 22H00 GMT del martes. Rice confirmó la solicitud pero la Junta de Gobernadores no tomó ninguna decisión.



El pedido de Grecia "irá a la Junta de Gobernadores en tiempo debido", señaló.



Revés al FMI



El incidente con Grecia constituye por otra parte un serio revés para la credibilidad del FMI, que no había registrado un incumplimiento de pagos desde 2001 con Zimbabue, y que acordó con Grecia el mayor préstamo de su historia.



Hasta hace poco, el Fondo prefería esperar que Atenas honorara sus compromisos financieros. A principios de junio, la directora gerente del organismo confiaba en las promesas del primer ministro griego Alexis Tsipras que la invitaba a "no inquietarse".



Los problemas del FMI con Grecia no acaban ahí. El país europeo debe pagar un total de 5.400 millones de euros a las cajas del Fondo este año, sobre una deuda total de 21.000 millones.



El próximo pago de 284 millones de euros está fijado para el 1 de agosto.



Grecia evalúa suspender referendum



Grecia no descarta suspender el referéndum previsto el domingo sobre las propuestas de sus acreedores, si las negociaciones con la Unión Europea se reanudan, indicó el martes por la noche en Bruselas una fuente europea conocedora de las conversaciones.



Durante la teleconferencia del Eurogrupo celebrada durante la tarde, los otros ministros de Finanzas de la zona euro pidieron a Grecia cuál podría ser el vínculo entre la nueva petición de ayuda de Atenas y el referéndum, explicó esta fuente.



La respuesta fue que la pregunta podría modificarse "o el referéndum suspenderse", añadió.



Durante esta reunión, el Eurogrupo rechazó prolongar dos años el programa europeo de asistencia financiera, que expiró el martes a las 22:00 GMT.



La teleconferencia debe reanudarse el miércoles a las 09:30 GMT para analizar las peticiones griegas.



Concretamente, el gobierno de Atenas propuso "un acuerdo de dos años" con el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEDE), el fondo permanente de rescate de la Eurozona, a fin de garantizar la "cobertura plena de sus necesidades de financiación" durante ese período, "y al mismo tiempo una reestructuración de la deuda" pública.

?