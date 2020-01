Prohíben a turistas entrar a calle histórica de Pekín

Los grupos de turistas no pueden acceder desde hoy a la tradicional calle de Nanluoguxiang, en el casco antiguo de Pekín, una decisión que responde a la masificación que ha sufrido a causa de su popularidad.

Las multitudes eran una estampa típica en esta callejuela del viejo Pekín -conocida como "hutong"-, y las autoridades han decidido ponerle remedio.



En un día normal, el número de visitantes podía llegar a los 30.000 y en festivo la cifra se disparaba hasta más de 100.000, según datos oficiales.



La Comisión Municipal de Desarrollo de Turismo consideró que la situación había perjudicado al vecindario y dañado la zona, por lo que decidió limitar las visitas.



La norma va dirigida especialmente a los ciudadanos chinos, pues son los que habitualmente viajan en grupos grandes; y se produce después de que se implementaran medidas similares en otros puntos turísticos, como la Ciudad Prohibida, que limitó el número de visitantes diarios a 80.000 en 2015.



No obstante, los viajeros que no lo hagan en grupo podrán seguir disfrutando de las peculiares cafeterías, bares o hasta churrerías de Nanluoguxiang, un "hutong" construido durante la Dinastía Yuan (1271-1368) y que transporta al Pekín anterior a los rascacielos.