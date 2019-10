Piden tomar recaudos por el hantavirus

La muerte de dos personas infectadas por hantavirus, que se transmite por roedores, alertó al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación a tomar medidas preventivas y a desplegar a su personal para el control de los transmisores en las poblaciones de Minero y San Julián, donde se dieron los casos. La institución advirtió acerca de la importancia de tomar las medidas para evitar el contagio.



El director de Epidemiología del Sedes, Roberto Tórrez, explicó que esta enfermedad es endémica en las zonas rurales (no así de la ciudad) de diversas regiones del departamento, especialmente en la zona norte. Este año se han presentado 11 casos, de los cuales nueve fueron detectados a tiempo y los afectados pudieron curarse.



“En lo que va de 2015, la mortalidad ha sido del 18%, lo que representa un número muy inferior al que se da en otros países de América. Si fuera del 35% o más, tendríamos una emergencia sanitaria, pero este no es el caso”, indicó Tórrez.



Cuidados

Las autoridades sanitarias enfatizan que las personas que viven en el área rural o que habitualmente van de caza o paseo al campo deben tomar ciertas precauciones para evitar la exposición al hantavirus.



Es importante evitar que las partículas de materia fecal de los ratones invadan el aire donde puedan ser inhaladas, que habitualmente se conservan en galpones cerrados o lugares que no están aireados o que no les da la luz del sol.



Si toca pernoctar en lugares con estas características, no hay que barrer con escoba, para evitar el polvo en el aire. Es importante también el uso de guantes, barbijo contra el polvo, ropa de manga larga y gafas protectoras que ayudan a evitar la exposición personal.



Es fundamental lavarse las manos con agua y jabón después de haber terminado la limpieza