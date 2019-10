Referéndum podría resolver conflicto limítrofe con Cotoca

Los conflictos de límites en el departamento de Santa Cruz tratarán de ser encarados por la vía de la conciliación, pero si ésta no funciona, se organizarían referendos para que sean los pobladores los que definan a qué jurisdicción quieren pertenecer. Ese es el criterio de la gobernadora interina de Santa Cruz, Ruth Lozada expresado a Radio Santa Cruz.



"Se conciliará hasta donde sea posible. Hemos escuchado a ambas partes para solucionar este conflicto, pero si no lo logramos, se tendrá que ir a un referéndum para que se pueda dar la opción a los pobladores que decidan a qué lado quieren pertenecer ", indicó Lozada, sobre el conflicto de límites entre Santa Cruz y Cotoca.



El problema se inició debido a que desde hace más de siete meses el municipio de Cotoca viene ejecutando obras en las zonas que están dentro del conflicto limítrofe con Santa Cruz de la Sierra. Este territorio corresponde a la zonas de Bateón, Pampa de la Isla y Guapilo y mide cerca a 10 mil hectáreas viven 20.000 personas en 60 barrios.



El pasado año se registraron bloqueos en la zona. El presidente de la Unión de Juntas Vecinales del D-6, Wálter Pizarro, indicó a EL DEBER que "El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra ha hecho inversiones millonarias construyendo cuatro módulos educativos y un centro para drogodependientes, además del arreglo de calles que corren el riesgo de quedar en territorio cotoqueño".



Pizarro además pidió una auditoria al alcalde de Cotoca para que demuestre si fue su municipio el que invirtió en esos barrios en disputa.



El alcalde cotoqueño, Wilfredo Añez,fue reelecto en estas elecciones subnacionales. Él señaló el pasado año que el área en disputa históricamente perteneció al cantón de Cotoca, por lo que no cederá ni un milímetro, pues está ejecutando varias obras que beneficiarán a los pobladores.