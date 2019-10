Andrea da su versión sobre el reinado que le ofrecieron los Pichones

Andrea Forfori, Miss Bolivia Mundo 2014, que está en México participando de un concurso de belleza, hizo conocer su postura sobre el escándalo de la destitución de Valeria Saucedo, y aclaró que el pedido de reemplazar a la reina del Carnaval 2016 se iba a conversar recién a su retorno al país.



"Los Pichones me llamaron para solicitar mi apoyo, ya que la información era que Valeria no iba a poder continuar con las actividades de reina del Carnaval. Les di mi apoyo y que al momento de mi retorno podríamos hablar", explicó Forfori mediante una carta publicada esta madruga en Facebook.



La modelo manifestó que ofreció su apoyo a Saucedo desde que fue nombrada reina del Carnaval 2016 e incluso le prestó parte de la indumentaria. "Valeria Saucedo desde un principio tuvo mi apoyo. El día de su presentación le ofrecí mi ayuda en lo que necesite y humildemente como aporte mío le envié mis tocados", dijo.



Forfori expresó su tristeza por las críticas recibidas mediante las redes sociales y lamentó que ni siquiera le dieron opción a explicar su versión del escándalo.



"Es necesario que sepan del dolor, la humillación, y el maltrato al que fui sometida estos días, (...) me desgarraron el corazón, me hicieron sentir la peor basura", expresó.





