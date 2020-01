Madres que dedican sus vidas en buscar a las hijas perdidas

Dos años y 19 días de búsqueda imparable es la que ha emprendido María Rita Hurtado con la esperanza de encontrar a su hija, Dayanna Algarañaz Hurtado (21), que desapareció cuando iba a la universidad Udabol, donde estudiaba Ingeniería Ambiental.

Sus lágrimas no se detienen al igual que sus fuerzas, porque asegura que su instinto de madre le dice que no debe perder tiempo.



Recuerda una y otra vez lo ocurrido la mañana fría del 20 de junio de 2015, cuando la muchacha salió del hogar a las 8:00 con destino a la universidad. Su padre, Héctor Nelson Algarañaz, insistió en comunicarse con ella por el celular para pedirle que por la tarde reemplace a su madre en su trabajo. Alrededor de las 14:00 por fin la escuchó, aunque de forma muy escueta diciéndole: “Sí papito, sí papito, ya estoy de ida”. Estas palabras resuenan hasta ahora en sus mentes e intentan descifrar qué les quiso decir, porque fue lo último que supieron de la joven universitaria.



“Ese 20 de junio marcó nuestra vida y la cambió totalmente. No sé si es el instinto de madre, pero siento que estoy contra el reloj, siento que si no me muevo rápido y no obtengo la ayuda que necesito, siento que se va a hacer tarde”, dice María Rita.

Algunas han unido esfuerzos para localizar a sus seres queridos. Junto a otros padres y madres se ha tenido que vestir de hombres para ingresar a lenocinios en busca de sus hijas. En más una oportunidad las descubrieron y las sacaron a empujones de los locales.



Igual de dramático es el viacrucis que enfrenta Lidia Ramos, que tampoco contiene el llanto al recordar que desde el 10 de julio de 2014 no sabe nada de su hija Juliva Nina, que desapareció cuando tenía 21 años de edad.

Ese día salió a las 7:30 de su casa hacia la universidad de El Alto para averiguar sus calificaciones en la carrera de Sicología, pero hasta la fecha no tuvieron más datos de ella. Su madre siente impotencia porque las investigaciones no avanzan. Asegura que pasaron nueve investigadores en su caso, pero hasta la fecha no hay resultados.



Hay indicios que la hace presumir que su hija es víctima de trata y tráfico de personas. Desde su celular enviaban mensajes a su hija menor, pero usaban términos y palabras que no identificaban a su hija.

Lidia también forma parte de los familiares de víctimas de este delito, pero también admiten que muchas madres se cansan de peregrinar y bajan los brazos ante la falta de resultados. En un inicio se reunieron 30 madres, pero ahora quedan cinco en La Paz.

Se hicieron visibles

La Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos siente que su peregrinar desde hace dos años no ha sido en vano, porque sienten que han hecho visible los casos de trata y tráfico de personas, que parecían inexistentes en el país.



En este momento tienen un cartel con las fotografías de 12 personas desaparecidas, ocho de Santa Cruz y cuatro de La Paz, y debajo de cada rostro está la edad y la fecha que desaparecieron.

Las madres se unieron para tocar puertas de instituciones, pero se sienten solas porque pese a las reuniones que han sostenido con las autoridades sienten que los casos están estancados y no encuentran resultados.



También son parte del Consejo Departamental Contra la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, que en este momento tiene 18 carpetas con el seguimiento de los casos que se han presentado. Existen casos de trata y tráficos de seres humanos, trata con fines de explotación sexual o laboral y estupro y trata con fines de unión libre y servil, entre otros.



El responsable de la división de Trata y Tráfico de Personas de la Policía, Iván Garnica, informó de que en este semestre han atendido unos dos casos con este delito, aunque hay otras denuncias que en el transcurso de las investigaciones se determinan que son de personas extraviadas o de adolescentes con problemas de conducta que escapan de sus hogares. Se coordina con la Defensoría de la Niñez y con la instancia departamental.

Un tema que tomó fuerza

La Ley 263, contra Trata y Tráfico de Personas y su reglamento, ofrecen los lineamientos para luchar contra este flagelo. En Santa Cruz funciona el Consejo Departamental Contra la Trata y Tráfico de personas y Delitos Conexos que está compuesto por 16 instituciones, entre las que figuran Migración, la Dirección Departamental de Educación, el Ministerio Público, el Tribunal de Justicia, la Policía, la Casa de la Mujer, la Fundación Paz y Esperanza y los familiares de personas desaparecidas.

Duberty Soleto, director de Políticas Sociales de la Gobernación de Santa Cruz, explicó que se presentó un plan departamental en el que se delimitaron las competencias. en el caso de la Gobernación su trabajo se enfoca en la prevención y atención a las víctimas.



También se acordó que tras que se denuncie un caso de persona desaparecida, de inmediato se activen todos los mecanismos de búsqueda de la Policía y que no se espere el plazo de 72 horas, como establecía el procedimiento.



La Gobernación también activó el programa de Centro Especializado en Prevención y Atención Terapéutica a Víctimas de Violencia Sexual y Trata de Personas (Cepat), al que inyectaron recursos para la contratación del equipo profesional compuesto por un abogado, trabajadora social y sicólogos para que acompañen a las víctimas y trabajen en la prevención. Este centro se encuentra ubicado en el Plan Tres Mil, donde también atienden a las familias que resultan afectadas.

Las redes sociales son el gancho para captar víctimas para estos ilícitos

El uso de las redes sociales, como Facebook y WhatsApp, se convirtió en un peligroso anzuelo utilizado por personas que cometen delito de trata y tráfico de personas y delitos de acoso sexual. A esto también se suman los anuncios engañosos que se publican ofreciendo empleo con jugosos sueldos y beneficios inesperados, según advierten los profesionales que trabajan en el Consejo Departamental de Trata y Tráfico de Personas.



Los tratantes se encargan de hacer ofertas irresistibles para algunas personas que están muy necesitadas económicamente, pero luego son explotadas sexualmente o laboralmente.

Este equipo multidisciplinario advierte que los reclutadores se valen de todo tipo de información que se suben en las redes sociales, como las fotografías, el estado de ánimo, la ubicación que publica, e incluso los videos. Llegan a concertar citas y terminan siendo privadas de su libertad.



El peligro aumenta en los adolescentes, porque ellos son los mayores usuarios de las redes sociales, por eso advierten a los padres que deben hacer un seguimiento más minucioso de los contactos que hacen sus hijos y de la información que publican.

Los tratantes son muy hábiles, pues se dan modos para motivar a las víctimas, ofreciéndoles cosas que no existen.

También advierten que hay que tener mucho cuidado con las agencias de empleo.



Iván Garnica, jefe de la división de Trata y Tráfico de Persona de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, advierte que también en las redes sociales se producen muchos casos de pornografía infantil. También advierte a los padres que presten atención porque hay tratantes que manejan cuentas falsas en las redes sociales.