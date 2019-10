El boliviano piloto del presidente del Congo

Una vez el ex presidente de Ecuador José María Ibarra describió a los pilotos como “una clase aparte de los humanos que abandona lo mundano para purificar su espíritu en el cielo y, únicamente retornan a la tierra después de recibir la comunión con lo infinito”. A Luis Pereira le viene bien esa descripción.



Cuando apenas era un niño ya tenía claro lo que quería ser: piloto. Los aviones estaban permanentemente en sus juegos y ahora forman parte de su vida. Ha surcado los cielos de Chile y España apagando, con su helicóptero, incendios forestales hasta convertirse actualmente en uno de los pilotos del presidente de la República Democrática de El Congo, Joseph Kabila Kabange.



Luis retornó al país, en sus vacaciones, para disfrutar de su familia y aprovechamos la oportunidad para conversar con el cochabambino que pisó por primera Santa Cruz en 1984, cuando inició su formación en el Colegio Militar de Aviación.



En la capital cruceña no solo se convirtió en piloto de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), sino que también encontró a la compañera de su vida, Rosalia López Terrazas, con la que tiene cuatro hijas.



Tomar decisiones



Luis conoce palmo a palmo las regiones productoras de coca. Sobrevoló el Chapare cochabambino y los Yungas de La Paz cuando formaba parte de los Diablos Rojos, de ese modo apoyó las tareas de interdicción y erradicación de la hoja de coca.



Cuando estaba a punto de ascender al grado de mayor de la FAB decidió guardar el uniforme justo cuando terminaba el siglo XX. Una de sus metas era especializarse en el campo de la aviación, para ello –cuenta– marchó a EEUU, pero el ataque terrorista a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, puso al país norteamericano de cabezas y el piloto boliviano no pudo cumplir su sueño.



Después de un año de penurias retornó al país. En Santa Cruz fue invitado a trabajar en la comuna cruceña. Recibió la tarea de coadyuvar en la conformación de la gendarmería municipal.



Apagando incendios



Su experiencia pilotando helicóptero con los Diablos Rojos le abrió las puertas a Chile. Fue convocado para trabajar en el apagado de incendios forestales.



Es su pasión por volar y su destreza las que también lo llevaron a España, igual, como piloto de helicóptero para combatir las llamas en incendios forestales.



En 2010 había retornado nuevamente al país y recibió una invitación para emprender marcha hacia el continente africano para armar un helicóptero. Nunca se imaginó que este viaje lo convertiría en el piloto del presidente de la República Democrática del Congo.



Ser el piloto de un presidente



El 14 de diciembre del 2011 oficialmente Luis se convirtió en uno de los pilotos de Joseph Kabila Kabange, así pudo conocer de cerca al mandatario de la República Democrática del Congo, a quien describe como un trabajador, tranquilo y reservado.



Ser piloto, dice orgulloso, le ha permitido surcar los cielos de varios países, conocer culturas diferentes, salvar vidas y contribuir al cuidado del medioambiente, además de aprender nuevos idiomas -como el francés y el inglés.